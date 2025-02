Adrenaline spat van het ijs: 'Volle tribunes zijn we gewend in Tilburg'

"De sfeer is geweldig en wat is deze sport superspannend. We staan ons gek te gillen voor de Nederlandse shorttrackers", zeggen Deborah en Astrid Jacobs uit Waspik. Moeder en dochter zaten zaterdag op één van de volgepakte tribunes in IJssportcentrum Tilburg voor de ISU Shorttrack World Tour. "We zijn vaker naar Thialf in Heerenveen geweest, maar dit is voor ons veel leuker."

In dezelfde rij als Deborah en Astrid valt de familie Bootsma uit Harderwijk duidelijk op met allemaal oranje kleding. Als de Nederlandse shorttrackvrouwen de winst pakken bij de aflossing, krijgen ze van het gezin een staande ovatie. "De adrenaline spat van het ijs af. In het echt is de spanning veel meer voelbaar dan op televisie. Een tijdje terug deed het pijn om bij het EK in Dresden lege tribunes te zien, maar hier in Tilburg is het een geweldig spektakel. We gaan zeker vaker naar deze sport kijken."

Deborah en Astrid Jacobs uit Waspik. (Foto: Leon Voskamp)

Na de winst van de Nederlandse vrouwen staat een opgeluchte Priscilla Ernst naast het ijs. De moeder van supertalent Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe deed zelf drie keer mee aan de Olympische Winterspelen. "Maar de spanning van nu is niet te vergelijken met die van toen. Op het ijs had ik zelf de controle, dat heb ik als toeschouwer niet. Voor Zoë is het geweldig om als 19-jarige dit mee te mogen maken. Het past bij de hele grote stappen die ze als shorttrackster zet."

LEES OOK: Toppers willen knallen voor thuispubliek: 'Geeft extra vleugels' Op de andere tribune vallen de vriendinnen Agnes, Irma, Irma en José uit Haaksbergen op. Het is nog geen carnaval, maar ze hebben zich wel in het oranje uitgedost. "We zijn een vriendinnengroep met onder andere een oud-schaatsster en oud-wielrenster. Ieder jaar bezoeken we een sportevenement. Zo zijn we al eens bij het baanwielrennen in Apeldoorn geweest, bij het schaatsen in Heerenveen en nu dus het shorttrack in Tilburg. Daar hoort altijd oranje kleding bij. De sportieve dag bevalt ons uitstekend."

De vriendinnen uit Haaksbergen. (Foto: Leon Voskamp)

Ook de Tilburgse kleuren zijn goed te zien in het ijssportcentrum. Bijvoorbeeld bij de sporters die tijdens de huldiging een sjaal van de Kruikenstad krijgen. Het Italiaanse vrouwenteam kiest er zelfs voor om allemaal trots met het groen en oranje te zwaaien. "Het lijkt wel een warming-up voor carnaval", zegt shorttrackliefhebber Harm Jansen uit Tilburg met een glimlach op zijn gezicht.

