Toppers willen knallen voor thuispubliek: 'Geeft extra vleugels'

De tribunes van IJssportcentrum Tilburg zitten vrijdag, zaterdag en zondag vol met liefhebbers van shorttrack. Tijdens de ISU Shorttrack World Tour nemen wereldtoppers het tegen elkaar op op het Tilburgse ijs. "Voor ons als topsporters is het leuk om voor het thuispubliek te laten zien wat we kunnen", aldus de Nederlandse topshorttrackster Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe.

Zoë is met haar 19 jaar een groot talent. Vanwege blessureleed, waaronder een hernia in 2023, zat het de laatste jaren niet mee, maar de Brabantse is nu topfit. Vorige maand pakte ze zilver op het EK in Dresden, ondanks dat ze het weekend daarvoor een flinke scheenbeenblessure opliep bij een valpartij.

"Ik voel me goed, al heb ik af en toe een terugval met mijn rug. Vanwege een hernia heb ik vijf maanden op bed gelegen. Iedere ochtend hoopte ik dat de pijn minder zou worden en uiteindelijk is dat gebeurd. Er is geen enkele topsporter die nooit een blessure op zal lopen, maar fijn is het niet. Ik kon door de pijn niet schaatsen, dat doe ik het allerliefst."

Voor de sport is Zoë verhuisd naar Heerenveen en Thialf is haar thuisstadion. Dat er nu een World Cup in Tilburg wordt gereden, is voor haar speciaal. "Er zullen de nodige fans op de tribune zitten. De sfeer die hier hangt is fijn, ik heb er zin in. Wat voor mij ook leuk is, is dat mijn moeder Priscilla bij de trainingen is. Ik heb haar al even niet meer gezien vanwege de afstand. Mijn familie mis ik eigenlijk altijd."

Na het zilver met de gemengde aflossingsploeg op het EK legt ze de lat hoog voor zichzelf. "Het gaat de laatste tijd goed, maar ik blijf er nuchter onder. Wel mag ik voor mezelf de doelen aanscherpen. Ik wil het beste uit mezelf halen, daar werk ik hard voor. Met de druk van buitenaf ben ik niet bezig, ik richt me op lekker schaatsen."

In de vrouwenploeg komt ook Bibi Arts (20) uit Uden in actie, bij de mannen maakt Daan Kos (22) deel uit van de selectie. De Bredanaar neemt flink wat fans mee naar het ijssportcentrum. "Ik ken deze baan goed, in de jeugd heb ik er veel geschaatst. Voor familie en vrienden is dit een mooie kans om dichtbij naar een wedstrijd te komen kijken. En dan ook nog eens op het allerhoogste niveau."