Gewonden bij kettingbotsing na politieachtervolging vanuit Brabant

Op de snelweg E19 bij het Belgische Loenhout, net over de grens bij Breda, zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk ontstond nadat het mis was gegaan bij een achtervolging door de Nederlandse politie.

Verdacht rijgedrag

Agenten wilden aan het begin van de avond in Noord-Brabant een auto met Franse kentekenplaten aanhouden vanwege verdacht rijgedrag, meldt de Gazet van Antwerpen. De bestuurder sloeg daarbij op de vlucht, waarna de auto bij Hazeldonk tegen een ander voertuig reed. Hier ontstond alleen materiële schade.

Verderop in België raakte de vluchtende chauffeur de macht over het stuur kwijt en sloeg over de kop. Volgens de Belgische krant is de persoon zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is er geen sprake van levensgevaar.

Hoge snelheid

De politie heeft de bestuurder in het ziekenhuis gearresteerd. Het is niet bekend waarom agenten vonden dat deze persoon zich verdacht gedroeg.

Kort na het einde van de achtervolging ging het mis bij de verkeersopstopping die was ontstaan door het ongeluk. Een auto reed met hoge snelheid in op de staart van die file.

Zes gewonden

Zes mensen raakten gewond, een van hen werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De brandweer heeft één bekneld slachtoffer uit een auto bevrijd. Vijf auto's zijn weggetakeld.

Door de kettingbotsing was de snelweg in de richting van Antwerpen urenlang dicht. De overlast bleef beperkt doordat het ongeluk gebeurde ter hoogte van een parkeerplaats. Het verkeer kon daardoor over die uitrit worden geleid.