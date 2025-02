De bestuurder van een auto is in Bladel de macht over het stuur verloren in een flauwe bocht. De auto raakte van de weg en eindigde op de kop. Voor het leven van de automobilist wordt gevreesd.

Doordat de auto van de weg raakte botste de wagen op een lantaarnpaal. Die paal zorgde ervoor dat de auto op de kop belandde. De ambulance is naar het ziekenhuis gereden.