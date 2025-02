Transgender in trein bedreigd met dood, man (20) opgepakt

Een twintigjarige man uit Helmond is zaterdagnacht opgepakt op het station in Den Bosch, nadat hij in de trein iemand had beledigd en bedreigd met de dood. Toen het treinpersoneel er wat van zei, bedreigde hij ook hen. Een andere passagier mengde zich in de discussie en is later ook aangehouden. Beide mannen zijn geboeid naar het politiebureau gebracht.

Het voorval gebeurde rond kwart over twaalf ’s nachts. Boa’s van de NS hadden de man uit de trein gehaald, nadat hij een transvrouw in de trein had gediscrimineerd en bedreigd. “Wij zien helaas steeds vaker dat dit soort groepen gediscrimineerd wordt. Uiteraard tolereren wij dit gedrag niet en treden we daar tegen op”, laat de politie weten.

De man schold daarna ook de medewerkers van de NS uit. Zelfs toen de politie arriveerde, kalmeerde hij niet en beledigde hij ook de agenten. De man werd aangehouden en is meegenomen naar het politiebureau. Een andere man, die zich met het voorval bemoeide, weigerde te vertrekken toen hem dat gevraagd werd. Ook hij werd aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij kreeg een boete en mocht daarna weer gaan.