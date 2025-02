Fraser geniet van de passie: 'En van de beste corners van Nederland'

RKC Waalwijk was zondagmiddag veel te sterk voor NAC Breda, waarbij het thuispubliek op een 5-0 overwinning werd getrakteerd. Aanvaller Richonell Margaret (24) vond zijn ploeg dominant en genoot onder andere van de gallery play, waarbij de tegenstander onder luid gejuich van de supporters alle kanten op werd gestuurd. "We blijven toch jongens van de straat. Dat uitdagen hoort erbij en moet kunnen."

Volgens RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser was het veruit de beste wedstrijd van zijn ploeg dit seizoen. "Ik heb genoten van de passie, van de discipline maar voornamelijk van het voetbal, daarvoor komen mensen naar het stadion. Dit niveau hebben we nog niet eerder dit seizoen laten zien. Ik ben blij dat de jongens het na de vroege 1-0 doortrokken en voor meer doelpunten gingen. Eerder dit seizoen in Breda faalden we als collectief (4-1 nederlaag), nu waren wij de baas. Hopelijk kunnen we dit niveau volhouden." LEES OOK: RKC Waalwijk walst over NAC heen en gelooft in handhaving.

Hij roemde zijn spelers, waaronder de regelmatig bekritiseerde rechtsback Julian Lelieveld. Ook had hij onder andere lovende woorden over voor Mohamed Ihattaren, die onder andere opviel met goede voorzetten en een panna. En door zijn hoekschoppen. "Er is in Nederland niemand die zo'n gevaarlijke corners neemt. Op de training geef ik aan waar ik ze wil hebben en dat lukt hem drie van de drie keer. Een bizarre kwaliteit."

De winst op NAC Breda was de derde op rij in de Eredivisie. Het gat met nummer zestien Sparta Rotterdam, de plek die recht geeft op het spelen van de play-offs om handhaving, is drie punten. Daarboven staan 5 ploegen met 24 punten, 7 meer dan RKC Waalwijk. "Wij kijken niet graag naar de concurrenten, al ben je wel met een schuin oog aan het rekenen. Het heeft geen zin, want we hebben het niet in de hand. We focussen ons op wat we wel in de hand hebben en dat is presteren op het veld."

"Supporters hebben me verrot gescholden."

Als je wint heb je vrienden en is er volop vertrouwen. Wie had er in Waalwijk en omgeving nog aan handhaving gedacht na een dramatische seizoenstart met een punt uit tien wedstrijden? Fraser bleef het vertrouwen houden van de clubleiding en dat betaalt zich nu uit. "Ik snap best dat clubs beslissingen nemen als het niet goed gaat. Als RKC Waalwijk me eruit had geschopt, dan was dat iets wat vaker is gebeurd in de voetbalwereld. Supporters hebben me in het begin verrot gescholden, dat kon ik goed begrijpen."

"Van binnen was ik doodziek van de resultaten."

"Feit is dat wij in het begin bizar veel moesten puzzelen. Er waren jongens niet fit en we moesten ze gecontroleerd brengen. Dat er een moeilijke fase aankwam, wisten we. Van binnen was ik doodziek van de resultaten, maar ik werd er niet zenuwachtig van. Ik wist namelijk ook dat we het konden. Ontwikkelen en presteren gaan niet altijd samen."

"Niet verrast door dit resultaat."