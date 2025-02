IJshockeyers Tilburg Trappers kampioen na overtuigende winst

Tilburg Trappers moest er vijf jaar op wachten, maar zondagavond pakten de ijshockeyers de titel in de Oberliga Nord. De Tilburgers wonnen in het Duitse Herne overtuigend met 2-7 van Herner EV Miners. Met nog drie wedstrijden te gaan kan de ploeg niet meer worden ingehaald en dus werd er volop feest gevierd door de selectie en de 400 meegereisde supporters.

Tilburg Trappers kende een eenvoudige avond in Duitsland. Al na twee minuten kwam het op voorsprong en de score was na het tweede kwart al 0-5. In het vervolg van de wedstrijd kwamen beide ploegen nog twee keer tot scoren. Op de tribunes zorgden de Tilburgse fans al voor een feeststemming.

Investeringen

Het kampioenschap in de Oberliga Nord, één van de twee klassen op het derde niveau van Duitsland, was vooraf het doel van de clubleiding. Om dat na vijf jaar weer te bereiken werd er meer dan voorgaande jaren in de selectie geïnvesteerd. Daarnaast ging er meer geld naar de jeugdopleiding en het tweede team, dat uitkomt in de Eredivisie.