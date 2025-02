Schimmelbestrijder Robert Jan: reddende engel voor huizen met schimmel

“We krijgen soms huilende mensen aan de telefoon die gewoon echt ten einde raad zijn.” Robert Jan Lavos (32) komt in zijn werk als schimmelbestrijder schrijnende situaties tegen. In badkamers of kruipruimtes zit de schimmel vaak zo diep dat het voor veel mensen een onoplosbaar probleem lijkt. “Of ik de reddende engel ben? Ik krijg dat weleens te horen, inderdaad.”

Robert Jan is al acht jaar schimmel- en vochtexpert. Met zijn bedrijf heeft hij het razend druk. In Roosendaal neemt hij een beschimmeld doucheplafond onder handen. In de hoek boven de douchebak is een kleine vierkante meter volledig zwart uitgeslagen. “Dit valt nog mee, ik zie ook weleens badkamers die gitzwart zijn geworden van de schimmel.” Schimmelgroei in huis kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals allergieën, ademhalingsproblemen of zelfs kanker. Volgens Robert Jan is het daarom belangrijk dat het zo snel mogelijk wordt aangepakt: “Mensen met klachten weten vaak niet wat hiervan de oorzaak is, terwijl schimmel in huis de boosdoener blijkt te zijn.”

"Klanten voelen zich vaak machteloos."

Voordat hij de schimmel in Roosendaal te lijf gaat, dekt Robert Jan de wasmachine en andere spulletjes in de badkamer af met tape en plasticfolie. Wanneer hij hier klaar mee is, hijst hij zich in een beschermende overall en zet hij een adembeschermingsmasker op. Geroutineerd spuit hij daarna het bestrijdingsmiddel op het zwart uitgeslagen plafond.

Schimmel in een doucheruimte is schadelijk voor de gezondheid (foto: Erik Peeters)

Robert Jan: “Klanten voelen zich vaak machteloos wanneer ze schimmel in huis hebben. Ze hebben dan al van alles geprobeerd met een borsteltje of een sponsje om het weg te krijgen. Maar dat is dweilen met de kraan open omdat het steeds terugkomt. Bovendien loop je het risico dat het zich verder verspreidt. Daarom moet je het op deze manier bij de bron bestrijden.” Volgens de schimmelbestrijder is gebrek aan ventilatie vrijwel altijd de oorzaak van schimmelvorming in huis. “Schimmel voedt zich met vocht en groeit dus ook op plekken waar het vochtig blijft. Slecht onderhoud aan de mechanische ventilatie of helemaal geen ontluchting in een ruimte werkt schimmel in de hand.”

Robert Jan Lavos is schimmelbestrijder (foto: Erik Peeters)

De badkamer in Roosendaal moet na de behandeling nog een paar uur afgesloten blijven. De schimmel komt volgens Robert Jan daarna bij voldoende ventilatie niet meer terug. “Mensen reageren vrijwel altijd enorm opgelucht. Vooral diegenen die de wanhoop nabij waren en dachten dat er geen houden meer aan was. Het is fijn om ze te kunnen helpen en te laten zien dat er een oplossing is.”

"Ik ben blij dat ik de mensen kan helpen."

Voor Robert Jan is het weghalen van stress bij zijn klanten daarmee minstens zo belangrijk als het bestrijden van de schimmel zelf. Voor veel van zijn klanten is hij een soort psycholoog. "Natuurlijk zijn wij een commercieel bedrijf, maar ik ben blij dat ik de mensen kan helpen zowel met hun emotionele toestand als met het bestrijden van de oorzaak." Blijft alleen nog de vraag wat er in zijn ‘wondermiddel’ zit. “Het is een chemisch middel maar de samenstelling hiervan blijft het geheim van de smid.” Omroep Brabant wil schimmeloverlast in (huur)woningen in kaart brengen. Heb je ook (veel) schimmeloverlast? Meld het dan via ons meldpunt hieronder. Klik hier om een melding van jouw schimmelhuis te maken.