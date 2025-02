Kayleigh is ijshockeyprof in Zweden: 'Soms wel echt zwaar'

De Nederlandse ijshockeyvrouwen zijn er dit weekend niet in geslaagd om zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Maar international Kayleigh Hamers (27) uit Tilburg ziet Oranje wel dichter richting de subtop van de wereld kruipen. Zelf is ze al tien jaar ijshockeyprof in Zweden. "Het zou mooi zijn als meer talenten de stap naar het buitenland maken."

Kayleigh leerde het ijshockey kennen in de jeugdopleiding van Tilburg Trappers. De club heeft nog steeds een plekje in haar hart. "Dat Tilburg Trappers zondag kampioen werd in de Oberliga Nord vind ik geweldig. Ze doen het goed in de Duitse competitie, dat is knap", zei ze maandag in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!

De Tilburgse stond bekend als een groot talent. Op 15-jarige leeftijd debuteerde ze al in de Nederlandse ploeg. Om verder te groeien verruilde ze in 2015 haar woonplaats Zweden, waar ze een profcontract kreeg. Tien jaar later is ze nog steeds prof in het Scandinavische land.