Man overreden: slachtoffer zwaargewond onder vrachtwagen vandaan gehaald

Bij een recyclingbedrijf aan de Helmondsingel in Helmond is maandagmorgen een man zwaargewond geraakt toen hij werd overreden door een vrachtwagen. Meerdere ambulances, een traumaheli, politie en brandweer werden ingeschakeld. Het slachtoffer moest onder de vrachtwagen vandaan worden gehaald.

De man is met de arts van een traumahelikopter naar het traumacentrum van het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De helikopter was voor de hulpverlening na het ongeval een eind verderop in een weiland bij Deurne geland.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens de politie doet de Arbeidsinspectie onderzoek, maar deze instantie kon nog geen reactie geven.