Buurtbewoners vullen geplunderde minibieb weer aan

De minibieb aan de Neereindseweg in Oostelbeers is weer aangevuld. In de nacht van zaterdag op zondag werden er negen boeken uit dat ‘boekenhuisje’ gestolen en in brand gestoken. Het was niet de eerste keer dat de minibieb door vandalisme werd getroffen. “Maar ik laat me niet uit het veld slaan”, meldt de Oostelbeerse die er de ‘boekhouding’ verzorgt.

De politie werd zaterdagnacht ‘door alerte buurtbewoners’ gealarmeerd over een verdachte situatie bij de leenbibliotheek. Iemand zou daar een groot aantal boeken hebben weggehaald. Meteen ging er bij de politie een lampje branden. “De afgelopen tijd hebben wij te maken gehad met meerdere kleine brandjes in het gebied. In de oude kerk in Middelbeers bijvoorbeeld, maar ook in een opslagcontainer en een mobiel toilet. Hiervoor hebben wij één specifieke persoon in beeld”, zo meldde de politie op Instagram. Agenten dachten te weten wie de boeken had gestolen en reden naar het huis van de 41-jarige verdachte. Hij was niet thuis. Daarop reden de agenten naar De Hillestraat. Eerder dit jaar waren daar al eens boeken in brand gestoken. En daar werd de verdachte gevonden: hij zat op zijn fatbike naar vlammen te kijken. Op een boomstronk lagen meerdere boeken in brand.

Foto: Instagram politie Best-Oirschot

De vermeende dief en brandstichter ging er vandoor en dacht de politie te snel af te zijn, maar hij kwam ten val toen hij tegen een boomstronk reed. De man weigerde zich over te geven en wist te ontkomen. Uiteindelijk werd hij thuis gearresteerd. Negen boeken gingen in vlammen op, maar de verdachte had veel meer boeken gestolen. Die zijn teruggebracht door de politie. Ondertussen werd vanuit het dorp ook al de helpende hand toegestoken. De bieb is inmiddels weer bomvol.

"Het is toch mooi dat er uit zoiets negatiefs zoveel positiefs kan ontstaan."