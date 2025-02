Recordaantal mensen wil naar 3 Uurkes Vurraf, zo kan jij er ook bij zijn

De kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf zijn dinsdagochtend om 11.11 uur verstuurd. Er was dit jaar een recordaantal van 37.000 inschrijvingen voor de officiële aftrap van carnaval. En dat terwijl er maar een paar duizend kaarten beschikbaar zijn. Maar niet getreurd als er niets in je inbox zit; op deze manier kun je tóch nog aan kaarten komen voor het feest der carnavalsfeesten.

Al in het eerste uur dat de inschrijving open was, gaven 16.000 mensen zich op voor de loting van 3 Uurkes Vurraf. De teller liep uiteindelijk door tot 37.000. Met zoveel aanmeldingen kan je ook het Philips Stadion vullen, of twee keer de Ziggo Dome of bijna vier keer het Klokgebouw in Eindhoven. Zo zag 3 Uurkes Vurraf er vorig jaar uit in 111 seconden:

De geluksvogels die zijn ingeloot, hebben dus echt een felbegeerd kaartje te pakken. In de tent van 3 Uurkes Vurraf in Eindhoven passen maar een paar duizend feestvierders. Als je dinsdag niet twee tickets hebt ontvangen in de mail, dan mag je balen. Je hoeft gelukkig nog niet te treuren, omdat er nog tientallen kaartjes via Omroep Brabant te winnen zijn. Roeptoetgeluid

Wie zijn radio op Omroep Brabant heeft staan, zit goed voor kaartjes 3 Uurkes Vurraf. Je hoeft alleen te luisteren en snel te appen naar 06-57328203 als je het kenmerkende 'roeptoetgeluid' hoort. Naar datzelfde nummer moet je ook appen als je goed carnavalsliedjes kan tellen. Daarmee kan je bij de radio ook kaarten winnen. Verder wordt de Roeptoetman weer de provincie ingestuurd met een flinke lading kaarten voor 3 Uurkes Vurraf. Hij gaat langs bij Brabanders die graag bij het feest der feesten willen zijn. Als ze de radio op Omroep Brabant hebben staan, winnen ze meteen voor een grote groep tickets.

Vind Roeptoetgat

Heb jij de Brabant+ app? Dan maak je extra kans, want van 15 februari tot en met 25 februari duikt op verschillende momenten de tekst 'Roeptoetgat' op in de omschrijving van een aflevering via onze streamingsdienst.

Heb jij het woord 'Roeptoetgat' gevonden? Mail dan je oplossing, inclusief programma en aflevering, naar [email protected].? De eerste drie inzendingen winnen ieder vier tickets. Heb je Brabant+ nog niet geïnstalleerd? De app kun je? hier downloaden. 11 kaarten

Op zondagochtend 16 februari zijn er 11 tickets voor 3 Uurkes Vurraf te winnen. Via onze de livestream op Facebook en op de radio krijg je hints hoe je Christel en Jordy kan vinden. Ze vallen lekker op, want ze hebben 't Brabants Buske bij zich. Vind jij ze binnen drie kwartier? Dan speel je het eindspel en maak je kans op die 11 tickets! En let op, want de eerste hint posten we al op zaterdag 15 februari via onze sociale media.? De Roeptoetroom

Wie goed is in raadsels oplossen en escaperooms moet zondag 23 februari om 18.00 uur kijken naar de Roeptoetroom via Facebook, YouTube en Brabant+. Onze Christel en Jordy staan dan voor een feestelijke uitdaging: de Confettifabriek ligt stil, en zonder confetti geen carnaval! Ze hebben precies één uur de tijd om deze fabriek weer op gang te krijgen, maar dat lukt alleen met de hulp van het publiek thuis. Iedereen die meedoet en helpt de raadsels op te lossen, maakt kans op tickets voor 3 Uurkes Vurraf én een speciale Hemelrijkprijs! Zo win je ook

Van maandag 24 tot en met donderdag 27 februari staat het tv-programma Brabant Vandaag helemaal in het teken van carnaval. Elke dag hoor je vanaf 17.45 uur hoe je vier kaarten voor 3 Uurkes Vurraf kan winnen. Je kan ook hét bedrijfsuitje van het jaar scoren via het LinkedIn-kanaal van Omroep Brabant. Like de post met de winactie en tag 4 collega’s met wie jij naar 3 Uurkes Vurraf wil en vertel waarom je erbij moet zijn. Mocht het zo niet lukken, dan raden we je aan alle sociale media van Omroep Brabant te volgen, want ook daar win je nog veel 3 Uurkes Vurraf tickets. Carnaval volg en beleef je in Roeptoetgat

Volg al je carnavalsnieuws online via web, app of het WhatsApp-kanaal. Heb je nog vragen, kijk dan eens op www.omroepbrabant.nl/veelgesteldevragen.