Lars ziet maatje rug- en borstbeen breken en wordt derde in strandrace

Lars van Berkel is zondag op een derde plaats geëindigd tijdens de Enduropale Le Touquet, de zwaarste en mooiste strandrace ter wereld. Twintig minuten voor het einde was de motorcrosser uit Veghel nog betrokken bij een zware crash. Zijn Belgische teamgenoot Jeremy van Horebeek liep daarbij een gebroken rug- en borstbeen op. "Ik voel me wel schuldig, terwijl ik er niets aan kan doen."

Het was voor de derde keer in zijn carrière dat Van Berkel als derde finishte in de strandrace in Frankrijk. Het was een zware race en de Brabander moest van ver komen. "Het laatste uur kwam ik pas op stoom en kon nog een gat dichten. Een derde plek was na een inhaalrace het hoogst haalbare."

"Het laatste wat je wilt, is je teammaat er afrijden en zo ging het ook niet."

Maar een podiumplek in Le Touquet is natuurlijk een hele mooie en knappe prestatie. De schaduwkant van het succes was een zwaar ongeluk waar Van Berkel twintig minuten voor tijd bij betrokken was. Tijdens zijn inhaalrace was hij in gevecht met zijn Honda-teammaat Jeremy van Horebeek en daarbij ging het mis.

"We waren in een flinke strijd verwikkeld en elkaar al zes of zeven keer voorbij gereden", vertelt Lars. "Omdat we uit het achterveld kwamen, zaten we tussen de amateurs en moest ik in een bocht ineens uitwijken. Daarbij reed ik in een bocht vol gas bovenop op hem. Jeremy heeft de race uitgereden, maar later bleek hij zijn T3 ruggenwervel en borstbeen te hebben gebroken."

Lars van Berkel en zijn teammaat Jeremy van Horebeek strijdend in Le Touquet (foto: MX July).