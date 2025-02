Woningcorporatie wil man (60) uit huis zetten om bordeel, bewoner ontkent

Een 60-jarige man uit Heesch moet van woningcorporatie Mooiland zijn huis uit, omdat hij dat zou gebruiken als bordeel. Vorig jaar zomer kreeg hij daarvoor al een waarschuwing van de verhuurder. In november trokken buurtbewoners opnieuw aan de bel, toen er in het huis Roemeense dames sliepen. Voor de verhuurder is de maat nu vol. Maar volgens de man bood hij de vrouwen alleen tijdelijk onderdak. “Ik deed dit puur om te helpen”, zei hij dinsdag tegen de kantonrechter in Den Bosch.

Daar werd na klachten van buurtbewoners al snel geconstateerd dat de man zijn huis beschikbaar stelde voor prostitutie. Twan gaf dinsdag in de rechtbank toe er in juni inderdaad sekswerk plaatsvond vanuit zijn huis. Mooiland gaf hem toen een waarschuwing. Maar in november trokken bewoners opnieuw aan de bel.

Twan heeft volgens zijn advocaat een onrustig verleden. Twaalf jaar lang zat hij in de schulden, maar sinds vorig jaar heeft hij die afgelost en is hij naar eigen zeggen weer op het rechte pad. Als vrachtwagenchauffeur dopt hij inmiddels zijn eigen boontjes en in juni 2024 verhuist hij naar de woning in Heesch.

Toen medewerkers van de gemeente op 7 november kwamen controleren, bleken er twee Roemeense vrouwen in het huis te wonen. In gebrekkig Engels zeiden ze dat ze een vergoeding van 480 euro per week aan Twan betaalden in ruil voor de slaapplek. Maar dat ontkende hij dinsdag stellig.

De rechter vroeg de man waarom hij het risico dan toch nam om wildvreemde dames, sekswerkers nota bene, toe te laten in zijn huis. Hij had daar immers al een waarschuwing voor gehad. “Door mijn goedheid”, zei Twan. “Ik verdien mijn boterham bij de baas. Ik werk zestig uur per week en kan makkelijk rondkomen, dus extra geld heb ik niet nodig. Ik deed dat puur om ze te helpen.”

Volgens Twan zochten de vrouwen onderdak en kwamen ze via een bekende bij hem uit. Hij stemde ermee in dat ze een paar dagen bleven logeren. “Maar de afspraak was; geen prostitutie. Alleen logeren en verder niks”, zei zijn advocaat. “Was daar aanleiding voor dan?”, vroeg de rechter. Volgens de advocaat had Twan al het vermoeden dat het prostituees waren. Maar niet vanuit zijn huis, was de afspraak.

Tijdens de controle werden in de slaapkamers van de vrouwen tissues en meerdere gebruikte condooms gevonden. Volgens de advocaat kon dat worden verklaard door hun werk buitenshuis. Toen de rechter vervolgens vroeg waarom je gebruikte condooms mee naar huis zou nemen, reageerde de advocaat ontwijkend.

Volgens Mooiland is de man ernstig tekort geschoten. “Het is verboden voor huurders een woning in gebruik te geven aan derden, maar hij heeft dat toch gedaan", zegt Mooiland-jurist Broeders. "Hij onderkent het risico van de dames, maar heeft ze toch toegelaten. Hij geeft toe dat er in juni prostitutie is geweest, dus het is aannemelijk dat dat in november ook is gebeurd. Wij vinden ontruiming daarom op zijn plaats.”

Twan probeerde nog een keer uit te leggen dat hij in zijn ogen deze keer niets fout heeft gedaan. “Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik heb geen geld gevraagd, ik heb ze geen sleutel gegeven. Maar ik ben te goed van vertrouwen en daardoor ben ik tegen de lamp gelopen.”

De rechter gaf de twee partijen nog de kans om er op de gang samen uit te komen, maar dat is niet gelukt. Over twee weken is de uitspraak.