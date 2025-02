Politie pakt man op die nog tien jaar de cel in moet

Een 44-jarige man uit Sprundel is in Breda opgepakt. Hij bleek te zijn gevlucht nadat hij eerder tien jaar cel kreeg opgelegd voor handel in drugs.

Agenten hebben hem afgelopen donderdag aangehouden op de Houtmarkt, zo heeft de politie maandag bekendgemaakt. De Sprundelnaar werd in de zomer van 2023 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege handel in verdovende middelen, maar bleek te zijn verdwenen. Onlangs kreeg de politie een tip dat hij weer in de buurt van zijn woonplaats zou zijn. Na onderzoek kon hij in Breda worden aangehouden. De man is tegen zijn straf in beroep gegaan, maar blijft in afwachting van dat beroep vastzitten.