Bosz sprak met Noa Lang en wil chagrijn van zich afspelen in Turijn

Het rommelt bij PSV. Naast dat het sportief gezien in 2025 kwakkelen geblazen is, is het ook buiten het veld onrustig. Er heerst veel frustratie rond de Eindhovense ploeg, die zondag voor het eerst in 1,5 jaar de koppositie kwijtraakte aan Ajax. Tegen Juventus moet een crisis bezworen worden, uitgerekend op de plek waar het dit seizoen al eens fout ging.

Peter Bosz moest maandagavond toegeven dat het chagrijn van de matige wedstrijd tegen Willem II nog niet was verdwenen. PSV kende een slechte generale voor het belangrijke tweeluik met Juventus in de Champions League en de trainer kreeg ook nog te maken met een klein brandje dat geblust moest worden.

Noa Lang had zaterdag namelijk gezegd dat hij het publiek van PSV te kritisch vond en zich te weinig gesteund voelde. Hij liet zijn ongenoegen ook merken tijdens het juichen na zijn doelpunt door een vingertje voor de mond te houden. "Daar heb ik met hem over gesproken", gaf de oefenmeester toe. "Noa is Noa en dat moeten we vooral zo houden. Hij is een fijn en goed mens. Ik heb zaterdag al gezegd dat het niet verstandig was om zo te reageren. Iedereen was gefrustreerd en hij uitte dat op die manier. Ik wil het vooral niet te groot maken, alsjeblieft..."

Want PSV zit in een moeilijke fase. De Eindhovenaren zijn zeer wisselvallig begonnen aan 2025 en op zoek naar de vorm van 1,5 jaar daarvoor. "We zijn de stabiliteit een beetje kwijt", moest Bosz toegeven. Maar dat komt in een seizoen altijd één of twee keer voor. Alleen vorig jaar niet. Toen heb ik al gezegd dat het niet normaal was. Het is vooral belangrijk rustig te blijven."

Tegen Juventus moet PSV de lijn naar boven weer inzetten. Op de plek waar ze in september nog met 3-1 verloren. "Dat is voor mij alweer heel lang geleden. Natuurlijk moeten we lering trekken uit die wedstrijd, maar er zijn ook heel veel zaken weer anders. En ik hoop ook het resultaat."

In Turijn kan Bosz in de Champions League voor het eerst een beroep doen op Ivan Perisic. De Kroaat was in de groepsfase niet speelgerechtigd. "Er was toen niemand zo zenuwachtig als hij. Hij wilde zo graag met ons nog in de Champions League spelen. Het is ons gelukt de tussenronde te bereiken en gelukkig kunnen we hem morgen gebruiken."