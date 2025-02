Man overleden door schietpartij in Oss

Een man is maandagavond overleden na een schietpartij op de Professor Regoutstraat in Oss. Hulpdiensten kregen om half elf een melding van een bewoonster die knallen had gehoord. "Dat bleken schoten te zijn geweest", zegt een woordvoerster van de politie.

De schietpartij gebeurde in kelderboxen onder een appartementencomplex. Volgens de woordvoerster zijn er meerdere schoten gelost. In een raam bij de kelderboxen zitten kogelgaten, bevestigt ze. De forensische opsporing van de politie doet op dit moment onderzoek. "We houden rekening met diverse scenario's", aldus de politie. Hoe oud het slachtoffer is en waar hij vandaan komt, is nog niet bekendgemaakt. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Dodelijke schietpartij in Oss (foto: SQ Vision).

De politie onderzoekt kogelgaten in het raam (foto: SQ Vision)