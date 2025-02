Lea was een van de eerste coronapatiënten van Nederland

Februari 2020. Lea Kant zit op vrijdagavond thuis in Nieuwendijk televisie te kijken, als ze het opeens vreselijk benauwd krijgt. Een verkoudheid, denkt de huisarts eerst nog, maar niet lang daarna belandt Lea als een van de eerste coronapatiënten van Nederland in het ziekenhuis.

Corona, we hadden er nog nooit van gehoord. Een vreemd virus aan de andere kant van de wereld, iets besmettelijks, en in het nieuws zagen we hoe Chinezen in Wuhan rondliepen met mondkapjes voor het gezicht.

Toen minister Bruins tijdens een live-uitzending op tv bekendmaakte dat de eerste coronabesmetting in Nederland was vastgesteld, lag Lea al een week op de intensive care met een dubbele longontsteking.

De artsen wisten niet goed wat er met haar aan de hand was, maar ze werd zieker en zieker. Besloten werd haar in slaap te brengen, waarna ze werd overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. "In Rotterdam hebben ze me uiteindelijk getest en toen kwamen ze erachter dat ik corona had", vertelt de 54-jarige Lea.

"Het was een inktzwarte periode met een hoop verdriet, vooral voor mijn man", blikt ze terug. "Hij kreeg te horen dat hij afscheid van me moest nemen, omdat ze niet wisten of ik nog wel bij zou komen."