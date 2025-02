Jessica's verhaal is doorgedrongen tot de Haagse politiek

Jessica de Rooij is maandag gebeld door staatssecretaris Vicky Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke Zorg. Aanleiding voor het telefoontje was een artikel van Omroep Brabant dit weekend waarin Jessica beschreef in wat voor administratief moeras je terecht komt wanneer je te maken krijgt met een ernstige ziekte als ALS.

De man van Jessica overleed enkele maanden geleden aan deze dodelijke ziekte. Zij verzorgde haar man tijdens zijn ziekbed van anderhalf jaar. Doordat de ziekte zo snel verloopt en de regelgeving zo ingewikkeld is, verdronk Jessica zowat in alle regelgeving.

Eerder had het ministerie al erkend dat het zorgsysteem ingewikkeld is voor zieken die snel zieker worden en daardoor steeds andere en nieuwe hulpvragen hebben. Maar nu belde de staatssecretaris zelf. Vicky Maeijer wilde graag van Jessica horen wat haar ervaringen waren.

Staatssecretaris Vicky Maeijer (foto: ANP).