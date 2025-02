Gezelligste kroeg van Roeptoetgat, schrijf je in voor Fijnfisjenie Café

Je kan je aanmelden voor Fijnfisjenie Cafe. Tijdens het radioprogramma Graat& De Laat is zaterdagmiddag de inschrijving geopend voor de gezelligste kroeg van Brabant. Daar kún je niet alleen bij zijn, daar wíl je bij zijn. Want presentatoren Jordy Graat en Christel de Laat trakteren je vier dagen lang op mooie carnavalsverhalen, spetterende optredens en uiteraard heel veel leut.

Zoete inval In het Fijnfisjenie Café is het een komen en gaan van artiesten, bijzondere gasten, lekkere hapjes en drankjes en verslaggevers die met 't Brabants Buske de hele provincie door crossen voor de leukste optochten, feesten en verhalen.

Presentatoren Jordy Graat en Christel de Laat dompelen je in het Fijnfisjenie Café vier dagen lang onder in het Brabantse carnaval.

Maar wat is een café zonder bezoekers? Jij kan erbij zijn door je voor de loting van het Fijnfisjenie Café in te schrijven. Aanmelden kan sinds zaterdag elf over één en de loting loopt tot en met dinsdag 25 februari.

Gelijke kansen

Het leuke is dat iedereen evenveel kans maakt op tickets. Gedurende de tien dagen dat er ingeschreven kan worden, komen op willekeurige momenten nieuwe kaarten vrij. Die kun je dan meteen claimen door je daarvoor aan te melden.

Meld je aan met het formulier hierboven. Je geeft dan meteen op met hoeveel personen je aanwezig wilt zijn. Je ontvangt dan een mail met daarin de link naar de Fijnfisjenie Café Portaal.

Hier zie je direct de dagen en tijdsblokken staan met daarachter vermeld of er tickets verkrijgbaar zijn voor de grootte van je groep. Selecteer het blok en click op ‘bevestig je boeking’. Als je de eerste bent, krijg je direct de bevestiging en je tickets in de mail toegestuurd.

Mis niets

Het Fijnfisjenie Café is met carnaval iedere dag geopend ná de optocht. Zaterdag vanaf 14.45 uur, de andere dagen vanaf 16.00 uur tot 17.25 uur en vervolgens van 17.45 uur tot 20.00 / 20.25 uur. Het illustere duo Jordy Graat en Christel de Laat is dan vanuit Roeptoetgat live te volgen via online, tv en Brabant+.

Zo nam Fijnfisjenie Café vorig jaar afscheid van carnaval 2024: