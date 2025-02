Art Rooijakkers opnieuw geopereerd aan stembanden

Presentator Art Rooijakkers uit Geldrop is maandag voor de tweede keer geopereerd aan zijn stembanden, meldt zijn management aan RTL Boulevard. Bij de operatie is een zogeheten granuloom, een ontsteking die tegen zijn stemband drukt, succesvol weggehaald.

Eind januari liet de voormalig Wie is de Mol-presentator weten dat er nu een granuloom tegen zijn andere stemband drukt. "Er zit weer iets. Die woorden van de arts wilde ik niet opnieuw horen", zei hij toen op Instagram. Rooijakkers noemde dat een flinke teleurstelling. “Ik kijk ernaar uit om na mijn herstel weer aan de slag te gaan."

LEES OOK: Art Rooijakkers legt werk neer na nieuwe stemproblemen: 'Er zit weer iets'

Ruim drie jaar geleden had de presentator en radiomaker van Nieuws van de Dag en BNR ook al last van zijn stembanden. Destijds is hij daaraan geopereerd waarna hij honderd dagen niet mocht praten. Daardoor vreesde hij voor het einde van zijn carrière.