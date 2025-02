Huis van 90-jarige besmeurd met ketchup, vuurwerk door de brievenbus

Het huis van een 90-jarige bewoonster aan de Creijenhoek in Rosmalen is zondag besmeurd met ketchup. Ook is er vuurwerk door de brievenbus gegooid. "De gordijnen zijn verschroeid, dit had heel anders kunnen aflopen. We zijn woedend", reageert dochter Caroline Voets.

"We weten door toeval heel precies wanneer het gebeurd moet zijn", vertelt de 60-jarige dochter. "De buurman ging om half vijf uur 's middags de deur uit. Toen was er nog niks aan de hand. Even voor vijven bracht mijn broer mijn moeder terug naar huis en toen was het mis."