Bewusteloos geslagen scheidsrechter heeft het zwaar: 'Nog nooit meegemaakt'

De 70-jarige scheidsrechter die zaterdag vlak na een wedstrijd bewusteloos werd geslagen, heeft nog steeds last van de klap. Dat vertelt hij aan Omroep Brabant. "Ik kan nog steeds niet zonder hulpmiddelen opstaan, mijn evenwicht is zo slecht."

De scheidsrechter, die al ruim 40 jaar in het vak zit, vertelt over het incident. "Ik zag hem niet aankomen. Er was onrust op het veld en ik had een rode kaart gegeven. Ineens kreeg ik van achteren een klap." Daarna werd het zwart. "Volgens omstanders ben ik vijf tot tien minuten buiten bewustzijn geweest."

De scheidsrechter raakte zaterdag bewusteloos na een mishandeling op een voetbalveld in Veldhoven. Het geweld vond plaats tijdens de wedstrijd tussen het vierde elftal van SV Rood-Wit en het bezoekende derde elftal van SV De Braak uit Helmond. Ooggetuigen zeggen dat de dader een toeschouwer was, die na zijn daad wegvluchtte.

Dat iemand hem aanvalt, komt hard aan. "In al de jaren dat ik scheidsrechter ben geweest is me dit nog nooit overkomen", zegt hij. "Ik word af en toe wel de huid vol gescholden en ik heb weleens iemand anders moeten redden, maar dit nooit."

Makkelie is geschokt door mishandeling van scheidsrechter

Eredivisie-scheidsrechter Danny Makkelie kent het slachtoffer persoonlijk en reageert geschokt op LinkedIn. “Een man die zich al decennialang met passie inzet voor het spel. Die ondanks zijn leeftijd en nu ook zijn letsel zich niet uit het veld laat slaan. Zijn liefde voor het voetbal is groter dan de haat die hij zaterdag over zich heen kreeg. En dat verdient respect. Maar laten we niet wachten tot de dag dat opnieuw iemand dit niet meer overleeft. Dit is het gif in het voetbal. En we moeten het uitroeien.”

Makkelie is de mishandelingen van scheidsrechters meer dan beu. “Hoe vaak hebben we dit al gezien? Hoe vaak wordt er schande van gesproken en hoe vaak gebeurt het vervolgens opnieuw? We praten over respect, fair play en sportiviteit, maar ondertussen blijven scheidsrechters, mensen die simpelweg hun werk of hobby uitoefenen, slachtoffer van agressie en geweld.”

Hij verbaast zich erover dat iemand in staat is om een man van deze leeftijd te lijf te gaan. “En alsof het nog niet erg genoeg is: deze keer ging het om een scheidsrechter van 70 jaar oud. Wat bezielt iemand?”, aldus Makkelie.