Geheimen over moord John F. Kennedy openbaar, speurneus Perry is blij

Het was een tragische gebeurtenis in 1963. De moord op president John F. Kennedy in Dallas, recht voor de ogen van zijn vrouw Jackie. Maar voor Helmonder Perry Vermeulen is het al jaren zijn grootste hobby om alle informatie over de moord bij elkaar te krijgen. En dus is hij erg blij met het besluit van president Donald Trump om alle resterende geheime documenten over de moord vrij te geven. "Er gaan wellicht meer puzzelstukjes op zijn plaats vallen en dat is voor mij echt gaaf."

Volgens de Amerikaanse nieuwswebsite Axios heeft de Amerikaanse FBI nu 2400 nieuwe documenten ontdekt met daarin nieuwe informatie. “Ik sta natuurlijk wel te kwispelen”, zegt Vermeulen die twee boeken schreef over de moord. “Trump had in zijn eerste termijn in 2017 ook al beloofd alles vrij te geven en dat gebeurde niet.”

Vermeulen hoopt dat de documenten straks voor iedereen te lezen zijn. “Dat is nu nog niet zo, maar Trump zegt wel dat dit eraan komt.” Maar ook dan kan het nog tegenvallen. “Het kan zijn dat er toch weer dingen zijn weggelakt om informatie of iemand te beschermen.” Vermeulen denkt niet dat de complottheorien zullen stoppen na de openbaarmaking van de informatie. “Het kan zijn dat er meer vuil naar bovenkomt en nog meer speculatie.”

De moord op Kennedy is volgens Vermeulen nog steeds een hot item. Volgens Vermeulen had Trump er spijt van dat hij de documenten niet allemaal openbaar had gemaakt in 2017. “Het eerste wat hij nu dus deed, is zijn mensen een termijn van twee weken te geven om met een plan van aanpak te komen. Die termijn verliep afgelopen vrijdag.”

Toch hoopt de Helmondse Kennedyfan dat hij wat dichter bij de waarheid komt over de moord op Kennedy. Vermeulen heeft nog veel vragen waar hij antwoord op hoopt te krijgen. “Schutter Lee Harvey Oswald was voor de moord in Rotterdam. Maar wat deed hij daar nu allemaal? En ik weet nog steeds niet waarom een arme sloeber als hij in een heel mooi pension sliep.”

Ook wil Vermeulen meer weten over een goede vriend van Oswald, de in Wit-Rusland geboren George de Mohrenschildt die in verband wordt gebracht met de CIA. “Die twee hadden niet verder van elkaar verwijderd kunnen zijn, maar ze waren toch de beste vrienden. Wat voor relatie hadden ze nu echt met elkaar? Het zou toch mooi zijn als we dichter bij de waarheid zouden komen en of aannames kloppen. Sommige dingen zijn altijd gebaseerd op speculatie. Misschien weten we straks of het waarheid was of niet.”

Volgens Vermeulen is niet iedereen blij met vrijgave van de documenten. "Er is wel angst dat het diensten zoals de CIA in gevaar zou kunnen brengen. Want de methodes die daar worden omschreven worden ook nu nog gebruikt. Ook niet alle nazaten van Kennedy zijn er even blij mee. Dan wordt er gezegd: De waarheid is erger dan de mythe."