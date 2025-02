Jonge meiden misbruikt door Tilburgse internetondernemer

Een Tilburgse ondernemer zit al sinds november vast voor het seksueel misbruiken van drie minderjarige meisjes. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Breda, waar deze Sander W. (44), zelf vader van twee kinderen, voor de eerste keer voor de rechter verscheen.

Met alle meiden legde hij contact via sociale media als Snapchat of TikTok. Hij zette de meiden onder druk en vroeg ze om af te spreken en seks met hem te hebben. In zeker drie gevallen lukte dat tussen juli 2023 en oktober 2024. Sander W. werd een maand later opgepakt.

Naast het misbruiken van drie meiden van 15 of 16 jaar wordt hij ook vervolgd voor het benaderen van twee andere jonge meiden en het maken van kinderporno. De seks met de verschillende meiden had hij in Haaren, Nijverdal en Woudenberg. De meiden die door hem benaderd werden woonden in Tilburg en Gennep.

Een korte zoektocht leert dat de man, volgens eigen zeggen, al ruim 16 jaar docent en onderzoeker is. Hij is gespecialiseerd in spraakherkenning en algoritmes. Met zijn eigen bedrijf ontwikkelt hij tegenwoordig games, vertelde hij dinsdag aan de rechters. Begin dit jaar had de eerste game moeten worden uitgebracht, maar dat is mislukt nu hij in de cel zit.

De meeste verdachten van ontucht ontkennen hun daden, maar Sander W. was opvallend open over wat hij heeft gedaan. “Ik besef dat ik fout was en ik voel me schuldig”, zo gaf hij toe. “Ik ben teleurgesteld in mezelf en worstel ook met wat ik die meiden heb aangedaan. Het had niet mogen gebeuren. Ik zal er dan ook voor zorgen dat het nooit meer zal gebeuren.” Wel gaf W. een paar keer aan dat de ‘relaties’ voor zijn gevoel wederzijds waren.

Sander W. wil zijn proces het liefst in vrijheid afwachten. Hij heeft het moeilijk in de gevangenis, waar mannen die aan jonge meiden zitten niet echt worden gewaardeerd. W. heeft ook moeite om zijn echtscheiding te regelen vanuit de cel en dat hij er niet kan zijn voor zijn eigen kinderen. Ook zijn bedrijf kan niet zonder hem, meende hij.

Maar de rechters hadden daar maar weinig oor voor. Dat er geen kans op herhaling is bij Sander W. zagen zij toch anders. W. heeft over een langere periode meerdere jonge meiden misbruikt en benaderd en de laatste is nog maar een paar maanden geleden. En dus blijft Sander W. voorlopig in de cel.

De zaak gaat verder op 27 mei.