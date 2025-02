Verdachte gepakt die ontsnapte door ongeluk bij politie-achtervolging

De automobilist die dinsdagochtend de politie wist te ontkomen bij een achtervolging op de Dongenseweg in Tilburg, is inmiddels aangehouden. Hij had een auto gestolen en was onder invloed van harddrugs. Dat meldt de politie dinsdagmiddag. De bestuurder wist in eerste instantie te vluchten, omdat de politie in botsing kwam met een andere auto.

Het ging dinsdagochtend mis op de kruising van de Dongenseweg met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. De politieauto wilde een auto controleren bij het kruispunt, maar deze auto reed heel snel weg. Toen de politieauto wilde keren om de achtervolging in te zetten, botste het voertuig op een andere auto. De wagen die de politie wilde controleren, wist hierdoor te ontkomen.