Grootschalige drugssmokkel via transportbedrijven: zes verdachten opgepakt

Zes mensen die worden verdacht van internationale drugshandel zijn maandag tijdens een grote inval opgepakt. Ze maakten gebruik van Limburgse transportbedrijven. Het zestal wordt ook verantwoordelijk gehouden voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een van de gearresteerden is een man uit Woensdrecht.

Vier Limburgers opgepakt Ook werden invallen gedaan bij achttien woningen en bedrijfspanden in Limburg. Hierbij zijn nog eens vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit Geleen en een 45-jarige man uit Meers. De man uit Meers is eigenaar van meerdere transportbedrijven die gebruikt zouden zijn bij strafbare handelingen.

Bij de politieactie werd een drugstransport van zo'n 120 kilo cocaïne onderschept in Weert. Twee verdachten zijn hierbij aangehouden. Het gaat om de man uit Woensdrecht en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie hield maandag een grote actie in Limburg. Aanleiding was een groot onderzoek naar strafbare handelingen bij meerdere transportbedrijven.

Ook een 35-jarige vrouw uit Geleen en een 34-jarige man uit Oirsbeek zijn gearresteerd. Ze zijn eigenaar van een transportbedrijf in Nuth dat ook een belangrijke rol in dit onderzoek speelt. Deze vier verdachten hebben volgens de politie miljoenen euro's verdiend met hun criminele activiteiten.

De politie heeft bij de invallen onder meer 23 voertuigen, waaronder busjes, trailers, auto's en transportvoertuigen, in beslag genomen. Ook kunst, grote geldbedragen, dure kleding en horloges, wedstrijdpaarden, twee vuurwapens, geldtelmachines en 315 kilo cocaïne werd in beslag genomen.

Drugstransport naar Verenigd Koninkrijk

De transportbedrijven zouden een belangrijke rol spelen bij drugstransporten waarbij verdovende middelen uit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland en vervolgens naar het Verenigd Koninklijk werden vervoerd.

In totaal zouden duizenden kilo's cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk zijn vervoerd. In eerste instantie gebeurde dat via geprepareerde accupakketten. Toen die methode aan het licht kwam, stapten de verdachten over op het gebruik van holle metalen cilinders. Gevuld met drugs werden deze het land uit vervoerd.

De verdachte uit Geleen was de opdrachtgever. De smokkel gebeurde via een bedrijf in Beek. Daarvoor werden de transportbedrijven van de verdachte uit Meers gebruikt.

De accupakketten kwamen later leeg terug bij een loods op een bedrijventerrein, waarvan de verdachte uit Meers ook eigenaar is. In het Verenigd Koninkrijk werd gebruikgemaakt van fictieve bedrijven, die vermeld stonden op de douanebescheiden.

De verdachten worden deze week voorgeleid.