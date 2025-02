Deze studenten roeien tien dagen aan een stuk om geld in te zamelen

Een opvallende verschijning in de stationshal van station Eindhoven Centraal: in een glazen huis wordt de komende tien dagen door studenten 24 uur per dag geroeid op een roeimachine. Doel: vijftigduizend euro inzamelen voor de Hartstichting. Ruim tweehonderd studenten van roeivereniging Thêta wissel elkaar gemiddeld om het half uur af.

Er wordt niet voor niets geld ingezameld voor de Hartstichting. De aanleiding voor de actie is het overlijden van Claudia van Lieshout. Zij was lid van de vereniging en overleed vier jaar geleden totaal onverwacht in haar slaap. Roeier Sander de Graaf uit Made trapte dinsdag af. De boomlange sportman, die afgelopen zomer nog een zilveren medaille won op de Olympische Spelen, vindt het belangrijk om mee te doen: "Het is alweer vier jaar gelden, maar het is mooi om op deze manier ook nog iets te doen om haar te herdenken." Claudia wordt nog altijd gemist, vertelt Sander: "Ze zat in een groep van toproeiers en je voelt dat dus echt wel als iemand wegvalt. Mooi om zo toch nog wat te kunnen doen."

Maar liefst tien dagen en zeven uur wordt er non-stop geroeid. Daarmee hopen de Eindhovense studenten de roeiers uit het Engelse Oxford, die een vergelijkbare actie hielden, te verslaan door nét iets langer door te gaan.

Sander de Graaf bij het glazen huis (foto: René van Hoof).

In het glazen huis zit ondertussen Niek Fleerakkers in het roeitoestel. Hij wil maar liefst twee en een half uur roeien. Om de fysieke inspanning te verlichten, heeft hij zijn favoriete muziek aanstaan. Tussen de bedrijven door laat hij weten dat het prima gaat en dat hij het erg leuk vindt om mee te doen. Een jongeman kijkt vol bewondering naar het glazen huis en vindt de actie van de studenten 'wel cool'. De studenten die meedoen, vinden aandacht van toeschouwers alleen maar fijn en een stimulans. Ondertussen gaat het hard met de donaties voor de Hartstichting. Binnen één uur staat de teller al op ruim vierduizend euro. "De meeste mensen vinden het volgens mij best een leuke actie. Ik krijg best wel veel positieve reacties", zegt Fabian Lucas-Luijckx, een van de organisatoren

Het glazen huis in de stationshal (foto: René van Hoof).