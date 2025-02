Waarom PSV na een 'onnodige' nederlaag toch vertrouwen tankt

Teleurgesteld en toch toch hoopvol is de korte samenvatting van de reacties uit het PSV-kamp na de 2-1 nederlaag tegen Juventus. Er was in Turijn geen vuiltje aan de lucht bij een 1-1 stand, maar toch wacht over een week een zware return in Eindhoven. "Een nederlaag kan ook vertrouwen geven."

Daarmee doelt Flamingo op de teleurstellende wedstrijden in de Eredivisie. Er werd vanuit PSV-oogpunt toch met veel vraagtekens toegeleefd naar het treffen met Juventus en in de eerste minuten leek het ook in Turijn uit te gaan draaien op een deceptie. "Dat was wel even een storm die op ons afkwam", aldus de centrale verdediger. "Maar toen we daarna de controle hadden hebben we nauwelijks kansen weggegeven. Alleen bij die goals maken details het verschil."

Bij PSV wisten ze niet zo goed welk gevoel er overheerste. Allereerst was er natuurlijk teleurstelling omdat in de slotfase een goede uitgangspositie werd weggegeven. "We voelden dat er wat te halen viel hier", stelt Ryan Flamingo na afloop. "Alleen als dat niet lukt overheerst toch de teleurstelling. Toch denk ik dat we een ander team hebben laten zien dan de afgelopen weken. We hebben samen gevochten."

Maar het feit dat PSV zich staande hield op de plek waar het vijf maanden geleden nog werd weggespeeld gaf de burger moed. Is dat gek na een nederlaag? "Nee hoor. Een nederlaag kan ook vertrouwen geven", was de reactie van Jerdy Schouten. "Natuurlijk had de uitgangspositie beter kunnen zijn. Maar alles ligt nog steeds open. We hebben thuis een goede kans."

En dat was toch de reactie die overwegend te horen was. Zo klonk het ook uit de mond van de trainer. "Het is nog niet gespeeld", zei Bosz kort en krachtig. "Dit is een onnodige nederlaag. Het is ontzettend zuur dat die tegengoal vlak voor tijd valt. We hadden gewoon het initiatief."

De twee tegengoals die PSV tegen kreeg waren dan ook zeker te voorkomen. Bij de eerste goal was er bijvoorbeeld een slechte pass van Veerman die daaraan voorafging. "Hij moet die bal gewoon wegschieten", was de oefenmeester duidelijk over die tegengoal. "Natuurlijk moeten we durven te voetballen, maar bij dit moment moet hij de lange bal op Luuk spelen."