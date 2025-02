Tonnen schade voor waterschap na brand en koperdiefstal bij riool

Koperdieven hebben zondagnacht brand gesticht in een rioolstation in Veldhoven. De dieven wisten zo bij koperen elektriciteitskabels te komen. Die namen ze mee. De verwachte schade loopt in de tonnen.

Volgens Waterschap De Dommel weegt de waarde van de hoeveelheid gestolen koper ‘niet op tegen de schade aan het station'. Zo'n station wordt ook wel een regelstation genoemd.