Muziekreis met een duister einde: Gunays dochters zitten vast in Turkije

Elke dag is het gemis weer groter. Moeder Gunay Akkaya uit Etten-Leur leeft in onzekerheid. Een 'muziekreis' van haar dochters heeft een duister einde. Ze worden in verband gebracht met terrorisme. Dochter Betül (32) zit een celstraf van ruim tien jaar uit, de andere dochter mag het land niet uit. Een podcast vertelt hun indrukwekkende verhaal. "Ik mis ze elke seconde van de dag", treurt Gunay.

"Omhelzen mag ik ze niet. Ik mag Betül niet eens zien, al is het maar voor heel even", vertelt moeder Gunay in haar woonkamer in Etten-Leur. "Het gemis is heel groot. Hier zijn geen woorden voor. Ik heb Betül al vijf jaar niet meer gezien, sinds ze in de gevangenis zit."

Gunays hoogtepunten zijn FaceTime-gesprekken met haar jongste dochter Bergün. Ze is vrij, maar mag Istanbul niet verlaten. Zij moet nog een rechtszaak afwachten. En dus kan ze videobellen, zo ook deze donderdagochtend. "Het gaat goed MET me. Ik mis mijn moeder natuurlijk enorm", laat ze aan Omroep Brabant weten.

Droom

Het begon als een muzikale droom. Daarna zaten de zussen vaker wél in de gevangenis dan niet. Dwarsfluitspeelster Betül Varan ging in 2016 naar Turkije om met een protestband op te treden: Grup Yorum. Ze is dan jong en onbezonnen: pas begin twintig.

Een jaar later komt haar jongere zus Bergün (nu 30) op bezoek in Istanbul. Ze is er pas drie dagen wanneer de politie een inval doet in het hoofdkwartier van de protestband. Beide zussen worden gearresteerd en sindsdien zitten ze om de haverklap in de gevangenis. Zelf beweren ze alleen maar muziek te maken, maar activisme is minstens zo belangrijk voor de twee. De ouders zijn bovendien al jaren fan van de activistische groep.