Deze stelletjes leerden elkaar op een bijzondere plek kennen

Het is deze vrijdag de dag waarop we de liefde vieren. En die liefde, die kan overal ontstaan. Omroep Brabant sprak vier koppels die elkaar op een bijzondere plek leerden kennen.

Autopech, of geluk?

Autopech heeft er in 2013 voor gezorgd dat Evelien (35) uit Goirle haar man Mark (42) leerde kennen. Ze reed 's avonds over de Ringbaan West in Tilburg toen haar Volkswagen Kever uit 1982 plotseling stilviel. Evelien belde haar vader om hulp. "Hij zei dat een vriend van hem in de buurt woonde, van wie de buurjongen zich wel raad wist met Kevers. Die heeft hij gebeld om me te komen helpen", vertelt Evelien.

Niet lang daarna hing die buurjongen, ene Mark, met een zaklamp onder de auto van Evelien. Ze vond hem meteen aantrekkelijk. "Ik stond daar te bibberen en vol emotie. Dat was onze eerste ontmoeting", blikt ze lachend terug. Mark wist haar auto te repareren, maar helaas verloor het tweetal elkaar daarna uit het oog. Evelien had namelijk al een relatie met iemand anders.

Maar in 2015, toen de relatie van Evelien uit was, kwam ze Mark tegen op een datingapp. Ze besloot hem een bericht te sturen. "Hij dacht dat ik nog een relatie had, dus Mark reageerde maar niet op mijn berichtjes. Pas toen hij mijn vader een keer tegenkwam en van hem hoorde dat ik vrijgezel was, durfde Mark op me te reageren." En de rest is geschiedenis.