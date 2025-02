Scheidsrechter bewusteloos geslagen; elftal mag twee weken niet voetballen

Het voetbalteam van SV de Braak uit Helmond mag twee weken niet in actie komen. Reden is de zware mishandeling afgelopen weekend op een voetbalveld in Veldhoven. Een scheidsrechter werd bewusteloos geslagen tijdens de wedstrijd tussen het vierde elftal van SV Rood-Wit en het bezoekende derde elftal van SV De Braak uit Helmond.

De KNVB laat weten dat het team van SV De Braak een bestuurlijke maatregel opgelegd heeft gekregen. Het gaat om de maatregel 'sportiviteit en respect'. Die houdt onder meer in dat het team twee weken niet mag spelen. Het ging afgelopen zaterdag kort voor het einde van de wedstrijd mis. Al vanaf de aftrap was de sfeer volgens de politie 'grimmig', tegen het einde van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan. Een paar mensen gingen verhaal halen bij de scheidsrechter. De scheidsrechter werd daarbij zodanig mishandeld dat hij buiten bewustzijn raakte.