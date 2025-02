Vernielingen op kerkhof, geen schadevergoeding voor gedupeerde

Opnieuw een teleurstelling voor Heemkundekring De Baronie van Cranendonck. Vorig jaar oktober werd een Christusbeeld een week na een door haar uitgevoerde restauratie alweer vernield. Dit gebeurde op het kerkhof in Budel. Tijdens een rechtszaak werd duidelijk dat ze een schadevergoeding kan vergeten.

Tijdens de zitting tegen een man die het beeld omver had geduwd, werd die claim van ruim 1100 euro afgewezen. “Het zij zo, we hebben ons erbij neer te leggen”, reageerde heemkundekringvoorzitter Jac. Biemans. De dader, al ontkende hij alle betrokkenheid, was een nu 30-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker. De Algerijn werd er ook van beschuldigd dat hij op de begraafplaats van de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk een kruis op een graf omver had getrokken. De man, Yakoub L., zou dit zaterdag 26 oktober hebben gedaan. Wanneer de pleger van een delict niet kan worden opgespoord, wordt wel eens gesteld dat de dader op het kerkhof ligt. In dit geval zát de dader op een bankje op het kerkhof aan de Kerkstraat. Een stel dat een bezoek aan de begraafplaats bracht, zag L. daar terwijl hij bier aan het drinken was en ook wat rookte.

"Er waren geen andere mensen op de begraafplaats."

Opeens hoorden ze, zo verklaarden ze later, een harde klap. Ze zagen hoe de man een beeld op de grond liet vallen. Een andere getuige hoorde eveneens een klap en zag de Algerijn bij het beeld staan. “Er waren geen andere mensen op de begraafplaats, dus dit moet de man zijn over wie we het hier hebben”, maakte de officier van justitie woensdag duidelijk. De grafschenner werd in zijn woning aangehouden, hij was onder invloed.

Foto: Cranendonck24.

Ook een kruis moest het ontgelden (foto: Cranendonck24).

In eerste instantie weerlegde L. alle beschuldigingen. Later erkende hij bij de politie dat hij een Mariabeeld had vernield en een Jezusbeeld had gewassen. Tijdens de rechtszaak maakte de man een zielloze indruk en hield hij ineens vol dat hij ‘echt niets had gedaan’ om even later te verklaren dat hij niet meer weet wat er toen is gebeurd.

"Op een kerkhof moet je je rustig houden en respect hebben."