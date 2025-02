Op pad met weginspecteur Jessie: ‘Hopen dat ik veilig thuiskom’

Terwijl weginspecteur Jessie van Weert zorgt voor de veiligheid op de snelweg, is het elke dag maar weer de vraag of ze zelf veilig thuiskomt. Ondanks noodkreten van Rijkswaterstaat, de provincie en Bouwend Nederland vinden er steeds meer incidenten plaats door weggebruikers die rode kruizen negeren of agressief zijn. “De mentaliteit van mensen moet veranderen, ze moeten bewuster gaan rijden.”

Jessie van Weert is nu 4,5 jaar weginspecteur bij Rijkswaterstaat en is te vinden op de snelwegen rond Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. “Weginspecteurs zorgen ervoor dat incidenten op de snelweg beveiligd worden en dat andere hulpverleners veilig hun werk kunnen doen.”

"De chauffeur is even niet bezig geweest met de weg."

Maar de veiligheid van de weginspecteurs zelf is in het geding, weet Jessie. “Weggebruikers rijden steeds minder sociaal. Zo negeren ze rode kruizen, tonen agressie en rijden met hun mobieltje in de hand, dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Ik moet echt heel erg opletten en focussen.” En dat zien we ook als we met Jessie meerijden. Aan het begin van haar dienst rijdt Jessie naar de A2 bij Boxtel. Daar zijn herstelwerkzaamheden bezig waardoor een afrit afgesloten is. Op de afgekruiste rijstrook zet ze haar opvallende gele auto en loopt naar de plek van het incident. “Je blijft continu omkijken of toch echt niemand door het rode kruis heen rijdt.”

Weginspecteur Jessie op de A2 bij Boxtel (foto: Noël van Hooft)

Bij de afrit heeft een vrachtwagen een zogenoemde rimob geramd, een vangrail die de eerste klap kan opvangen. “Je ziet hieraan heel duidelijk dat mensen niet opletten. Hoe kun je zo’n enorm stuk van je rijstrook afwijken? De chauffeur is even niet bezig geweest met de weg. En dat maken wij in ons werk dagelijks mee, ik had hier ook kunnen staan. Daarom blijf ik altijd naar het verkeer kijken als ik bij een incident ben.”

“Het is asociaal gedrag."

Vorig jaar werden zestien wagens van Rijkswaterstaat aangereden, andere jaren waren dat er vier of vijf. Rijkswaterstaat, de provincie Brabant en Bouwend Nederland luiden dan ook om de zoveel maanden weer de noodklok: ‘weginspecteurs en wegwerkers lopen gevaar’. Maar het helpt niks. Terwijl Jessie nog bij de afrit Boxtel staat, moet ze snel door voor een volgende melding. Een pechgeval bij Den Bosch, precies na een onoverzichtelijke bocht. Op de vluchtstrook zet ze haar gele auto weer neer, dit keer met het led-scherm met daarop een gevarendriehoek omhoog.

Weginspecteur Jessie bij een pechgeval op de A2 (foto: Noël van Hooft)

Eerste prioriteit: de inzittenden veilig achter de vangrail en de auto laten wegtakelen. De berger is al onderweg. Jessie gaat na een kort gesprek snel pylonen plaatsen, want in de bocht nemen veel automobilisten de vluchtstrook mee. Één onoplettende weggebruiker en het gaat gruwelijk mis. De grootste ergernis van weginspecteur Jessie is het negeren van het rode kruis. “Het is asociaal gedrag en het zorgt voor een gevaarlijke situatie voor iedereen. Mensen roepen ook heel vaak dingen terwijl er een rijstrook dicht is en je een pechgeval staat te beveiligen.”

"De mentaliteit van mensen moet veranderen."

De vraag ‘kom ik vanavond weer veilig thuis?’ gaat regelmatig door het hoofd van Jessie. “Dat is erg, maar zo is de maatschappij op dit moment. De mentaliteit van mensen moet veranderen. Het enige wat we kunnen doen is het blijven benadrukken dat mensen bewuster moeten gaan rijden en dat ze geen andere dingen moeten doen.” Ondertussen is de gestrande auto van de A2 gehaald en kan Jessie haar pylonen opruimen. “Gelukkig is het veilig verlopen, op naar de volgende.”