Museum dolblij met peperdure schetsboekjes van Van Gogh

Peperdure replica's van de vier enige bekende schetsboeken van Vincent van Gogh zijn binnenkort te zien in het Van Gogh Village Museum in Nuenen. Het museum heeft de schetsboekjes gekregen van een schenker uit Amsterdam. De replica’s zijn nog steeds te koop voor bijna 23.000 euro.

De originele schetsboekjes liggen in een kluis van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ze zijn te kwetsbaar om aan het publiek te tonen. Maar volgens het museum zijn de replica’s niet van echt te onderscheiden en bieden de boekjes een mooi inkijkje in de werkwijze van Van Gogh. Het museum in Nuenen is dolblij met de ‘unieke schenking’.