Oplichter (23) verkoopt voor 2500 euro aan neptickets en koopt er drugs van

Via social media en Marktplaats verkocht Maximiliaan Y. evenementtickets aan mensen door het hele land. Hij verdiende er bijna 2500 euro mee, maar leverde de kaartjes nooit. In plaats daarvan kocht hij drugs van het geld. Y. hoorde woensdag in de rechtbank van Breda acht maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, maar de rechter vond dat 'nergens op slaan'. Hij legde de man 180 uur taakstraf op.

De oplichtingspraktijken zijn al even geleden. Van februari tot november 2023 bood Y. tickets aan voor voetbalwedstrijden, concerten en festivals. Aan mensen die interesse hadden, stuurde Y. foto’s met bewijs dat hij de tickets ook echt in zijn bezit zou hebben. Zo gingen 21 kopers met hem in zee, die 30 tot 240 euro overmaakten. Maar daarna hoorden ze nooit meer wat van hem. De jongeman zit woensdag gespannen in de rechtbank en beweegt zenuwachtig zijn schoen op en neer. Zijn oma is met hem meegekomen. Y. vertelt dat 2023 een donkere periode in zijn leven is. Hij was verslaafd aan de drug 3-MMC en aan gokken. Naar eigen zeggen had hij de tickets in eerste instantie ook echt in zijn bezit en was het de bedoeling om die daadwerkelijk te leveren.

"Nu blijkt dat hij er niet veel van heeft geleerd.”

“Maar uiteindelijk lukte dat niet meer. Door al die drugs was ik toen niet de persoon die ik daadwerkelijk ben”, zegt Y. “Wanneer ik geen drugs meer gebruikte, kwam er spijt naar boven en wilde ik het aan die mensen terugbetalen. Maar als ik dat probeerde en aan geld kwam, ging het weer mis.”

De verdachte geeft aan dat hij bereid is de schade te vergoeden. Dat stemt de rechter positief. Maar dan gooit de officier van justitie op tafel dat er inmiddels weer tientallen aangiftes liggen van Marktplaatsoplichting door de verdachte . “Dan denk je, meneer heeft de kans gehad om zich te beteren, maar nu blijkt dat hij er niet veel van heeft geleerd.” De rechter schrikt en reageert verwijtend naar de officier: “U verrast nu iedereen dat er nieuwe aangiften liggen. Dat is niet netjes. Ik vind niet dat we meneer daar nu over hoeven te bevragen.” Hij belooft de verdachte er dan ook niets mee te doen.

"Ik schrik van zo’n hoge eis voor iemand die dit voor de eerste keer doet."