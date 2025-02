Diesellucht hier te ruiken na dodelijk ongeluk met tankwagen in België

In Breda en omstreken hangt woensdag een diesellucht, veroorzaakt door een dodelijk ongeluk met een tankwagen op de E19 bij het Belgische Hoogstraten. De vrachtwagen reed afgelopen nacht tegen de pijler van een brug en kantelde. Hierdoor zijn tienduizenden liters diesel uit de tankwagen gestroomd. De chauffeur overleefde het ongeluk niet.

De brandweer heeft metingen gedaan naar de gelekte brandstof. Het zou gaan om zo'n 20.000 liter. "De lading diesel is deels verloren. We hebben de beek ingedamd om de vervuiling te beperken", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de Vlaamse omroep VRT. "De firma van de tankwagen kan zo de verdere reiniging op zich nemen."

Dunne laag diesel op water

Maar niet alles is nog op te ruimen. Het goedje heeft via de Belgische wateren inmiddels sloten en beken in het zuiden van ons land bereikt. Op het water van de Bovenmark in Breda drijft een dunne laag diesel. Wandelaars en fietsers langs de Bovenmark kunnen de diesel mogelijk zien of ruiken, meldt waterschap Brabantse Delta.