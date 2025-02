Vader steekt moeder neer in aanwezigheid van hun kinderen: vijf jaar cel

Reza R. (41) moet vijf jaar de gevangenis in omdat hij in september zijn vrouw drie keer heeft gestoken met een aardappelschilmesje. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Het echtpaar kreeg destijds een ruzie in hun huis in Eindhoven die helemaal uit de hand liep.

Bij de inhoudelijke zitting twee weken geleden werd duidelijk hoe het 10 september vorig jaar zo gruwelijk mis ging in hun huis aan de Bethaniëstraat in Eindhoven. De twee wilden scheiden en hadden daar constant ruzie over.

Op een gegeven moment sloeg de man met zijn volle vuist op de vrouw in. Daarna was het even rustig, maar kort daarop greep Reza een schilmesje in de keuken en stak daarmee in op zijn vrouw.

Zij liep drie diepe wonden op in haar bovenarm en rug. Die waren zes tot zeven centimeter diep, vertelde de officier van justitie. “En het was niet aan meneer te danken dat er geen vitale organen werden geraakt.” In de paniek en chaos had dat makkelijk kunnen gebeuren, zo meende hij.