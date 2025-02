Helmondse brandstichter opgepakt, explosief in zijn huis gevonden

Een man uit Helmond is woensdagmorgen gearresteerd op verdenking van meerdere brandstichtingen in zijn woonplaats. Toen agenten zijn huis doorzochten, stuitten ze op een explosief.

Twee branden, één poging tot brandstichting

De Helmonder wordt verdacht in oktober vorig jaar twee keer brand te hebben gesticht bij verschillende woningen in Helmond en één poging daartoe. In alle gevallen was het vuur snel geblust. Niemand raakte gewond.

Bij de politie ontstond al snel het vermoeden van een verband tussen de branden. De man zit vast voor verder onderzoek.