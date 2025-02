Verkeersregelaar Efteling omver geduwd: taakstraf voor tweelingzussen (21)

Een tweeling (21) uit Tilburg maakte het vorig jaar erg bont op de parkeerplaats van de Efteling. De twee zussen duwden een verkeersregelaar omver toen die wilde voorkomen dat een pion werd weggehaald, zodat de auto van hun ouders er toch door kon. “De wereld draait niet om jullie”, zo kregen ze te horen.

Een duwtje was het, meer niet, zo vertelden de twee zussen uit Tilburg in de rechtbank in Breda. Maar wel een duwtje tegen een verkeersregelaar. Die daar haar werk stond te doen, zo hield de politierechter hen voor. “Zij had alle recht om u bij uw arm te pakken”, oordeelde hij. “Maar jullie gingen echt veel te ver met die duw.”

Zowel de advocaat als de zussen waren het erover eens dat dit iets te veel van het goede was. “Maar geslagen is er niet”, zo hielden ze vol. Maar daar denkt de verkeersregelaar weer anders over, want hoe kwam zij anders aan een pijnlijk jukbeen?

Echt respectloos

De officier van justitie noemde de actie ‘echt respectloos’. “Dit overkomt iemand die gewoon haar werk doet. Zij denkt nu wel twee keer na voor ze iemand aanspreekt, terwijl dat nou juist haar werk is.”

En de rechter dacht daar hetzelfde over. “Jullie denken zelf wel te bepalen waar jullie rijden. Maar nee, je moet naar een verkeersregelaar luisteren en gewoon naar rechts gaan en niet rechtdoor. Jullie hebben niet het recht om die pion weg te zetten.”

Wat ook niet echt helpt voor de tweeling is dat een van hen in juni een buurvrouw heeft geslagen na een ruzie over parkeren in het hofje in Tilburg waar ze beiden wonen. Toen de buurvrouw op de ramen van de auto van de vriend van de tweelingzus bonkte omdat ‘ie daar al te lang stond, ging een van de tweelingzussen verhaal halen en sloeg haar verschillende keren. Ook dit werd overigens ontkend, want ook hier was, volgens de tweeling, slechts sprake van ‘een duwtje.’

Openlijk geweld

De politierechter zag echter genoeg bewijs voor beide mishandelingen. Het verhaal van de buurvrouw werd ondersteund door een getuige en van het voorval bij de Efteling waren beelden, waardoor het openlijk geweld van de zussen gemakkelijk kon worden bewezen.

“Best kwalijk’, zo vatte de politierechter het samen. “Zo moeten jullie niet reageren. Die ruzie om het parkeren was helemaal uw zaak niet. Bemoeit u zich er dan ook niet mee”, oordeelde hij.

En over het voorval bij de Efteling was hij ook duidelijk: “U bepaalt uw eigen regels en dat is kwalijk. Ik snap dat de verkeersregelaar geschrokken is en last heeft van dit voorval.”

Zoals gebruikelijk bij de politierechter werd meteen uitspraak gedaan. De zus die de buurvrouw mishandelde én de verkeersregelaar duwde, kreeg 160 uur taakstraf, waarvan 40 voorwaardelijk. De andere zus kreeg 120 uur taakstraf, waarvan 40 voorwaardelijk voor alleen het duwen van die verkeersregelaar.

De buurvrouw krijgt 400 euro schadevergoeding van een van de zussen en de verkeersregelaar krijgt ook 400 euro, van de twee gezamenlijk.