112-nieuws: pannetje op het vuur zorgt voor rook • scooterdieven gepakt

00.15

Een hybride auto is afgelopen nacht rond kwart over twaalf in brand gevlogen in de Beekstraat in Asten. De bewoners lagen in bed en kregen via de telefoon een melding dat er iets mis was met de auto, zij belden de brandweer. Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in brand.

Langs de brandende auto stond nog een andere wagen. Ondanks dat de eigenaar het voertuig snel verplaatste liep ook die wagen schade op.

Een technische storing is waarschijnlijk de oorzaak geweest van de brand. De brandweer kwam met een blusvoertuig en een watercontainer naar de brand. Omdat de auto een accupakket had, ontstond er veel rook en moest er een procedure worden gevolgd voor gevaarlijke stoffen. De auto is totaal verloren gegaan.