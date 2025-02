Wilde achtervolging met 250 kilometer per uur, auto crasht in berm

De bestuurder van een Audi met een Duits kenteken is in de nacht van donderdag op vrijdag bij Best van de weg geraakt na een lange en wilde achtervolging van zeventig kilometer. In de auto zaten drie mensen, zij probeerden te ontkomen na de crash.

De automobilist negeerde een stopteken bij een grenscontrole op de Duitse grens bij Venlo. Toen de marechaussee een stopteken gaf, ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor. Volgens agenten tikte de bestuurder snelheden aan van rond de 250 kilometer per uur.

Auto vliegt uit de bocht

De achtervolging ging via de A67 langs Sevenum, Asten en Geldrop en vervolgens via de A2 naar Eindhoven en de A58 richting Tilburg. Ondertussen hadden ook voertuigen van team verkeer van de politie de achtervolging ingezet. De bestuurder besloot om bij Best de afrit te nemen naar de ringweg. Dat gebeurde met een hoge snelheid waardoor de auto uit de bocht vloog. Vluchten

De auto reed eerst door een flink stuk onverharde berm en is vervolgens over een invoegstrook en een sloot gevlogen. Hij kwam tussen een rij bomen tot stilstand. Drie inzittenden van de auto gingen er vervolgens te voet vandoor. Agenten wisten ze aan te houden. De op- en afrit op de A58 bij Best ging tijdelijk dicht voor verkeer. De politie heeft de auto in beslag genomen voor onderzoek. Waarom het drietal ervandoor ging, is nog niet duidelijk.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision