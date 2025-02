Groene Kathedraal moet nog worden gebouwd, nu al ophef over de naam

Er is nog geen boompje geplant en geen groen blaadje te zien, maar in Flevoland hebben ze grote problemen met de Groene Kathedraal die volgend jaar in de Spoorzone in Tilburg moet komen. Er is in Almere al een kunstwerk met dezelfde naam en gevreesd wordt dat er daardoor verwarring ontstaat.

Vorige week werd het groots aangekondigd: Tilburg krijgt er in het voorjaar van 2026 een bijzonder bouwwerk bij. De Groene Kathedraal, met verdiepingen vol met bomen, struiken en planten. Het is een kopie van de Heuvelse kerk in de stad. Architect Winy Maas uit Schijndel ontwerpt het bouwwerk voor Van Gogh Homeland, een nieuw tweejaarlijks evenement dat duurzaamheid op de kaart wil zetten. Twee maanden

De Groene Kathedraal zal twee maanden te zien zijn in de Tilburgse binnenstad. Daarna wordt het kunstwerk weer afgebroken. Het overgebleven groen wordt verspreid over parken, pleinen en perken door heel Tilburg.

Stichting Van Gogh Homeland is zich bewust dat de naam hetzelfde is als van het kunstwerk in Almere, maar volgens de stichting mag dat want de 'groene kathedraal' is niet als merknaam geregistreerd, meldt Omroep Flevoland. De organisatie van het Tilburgse groene bouwwerk noemt het 'een ode aan het geweldig veel permanentere kunstwerk van Marinus Boezem in Almere'.

De Groene Kathedraal in Almere (foto: Omroep Flevoland).