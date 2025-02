Vijf bizonkalfjes zijn na twee weken al overleden

Treurig nieuws uit natuurgebied De Maashorst: alle vijf de bizonkalfjes die vorig jaar geboren zijn, hebben het niet gered. Hoe dit komt, is nog onduidelijk en wordt onderzocht. De meeste kalfjes zijn volgens de beheerder niet ouder dan één of twee weken geworden.

Blauwtong Hoe dat kan? Boerman heeft verschillende ideeën over waarom de kalfjes zijn overleden, al wil hij niet te veel op de zaken vooruitlopen. Wel noemt hij blauwtong als een mogelijkheid. “Er zijn meerdere oorzaken mogelijk. Juist daarom is er terughoudendheid gewenst en wordt er onderzoek gedaan.”

Beheerder Arjen Boerman van FREE Nature zegt dat bij de bizonkoeien die hun kalf zijn verloren bloed is afgetapt voor onderzoek. Hij hoopt dat dit meer kan vertellen over de mogelijke doodsoorzaak.

Jos van der Wijst, coördinator van de Maashorstrangers die vrijwillig de grazers in de zuidelijke natuurkern controleren, tast ook in het duister. “In het ene jaar worden er soms meer kalveren geboren dan in het andere. Soms zondert een koe zich af om te bevallen, maar keert ze vervolgens zonder kalf naar te kudde terug. Afgelopen jaar is het ook voorgekomen dat we al wel een kalf zagen lopen, maar deze enkele dagen later was verdwenen."

Nieuwe rangorde

Boerman vervolgt: "Het gebeurt wel eens dat bij de introductie van het pasgeboren kalf in de kudde deze een zetje krijgt van een kuddegenoot. Dit komt omdat de rangorde in de kudde verandert bij de komst van een nieuw kalf. Soms betekent dit het einde voor een kalf. Dit is ook afgelopen jaar een keer gebeurd."

Boerman durft niet te zeggen of er komend kalverseizoen, dat medio mei begint, weer kalveren worden verwacht en of deze wel zullen overleven. “Wij controleren de grazers bijna dagelijks”, zegt Van der Wijst. “Met vijftig vrijwilligers doen we rastercontroles en kijken we naar de gezondheid van de bizons.”

Van der Wijst: “We balen dat dit is gebeurd en hopen op betere tijden." Tot nu toe zijn er in De Maashorst al 31 kalveren geboren, die óf nog in de kudde lopen, óf zijn verhuisd naar andere begrazingsprojecten, in het belang van het behoud van de soort.

