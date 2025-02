Buurtbewoners snappen niets van brandstichting bij 'lieve rustige vrouw'

Bij een huis aan de Karrestraat in Oosterhout is woensdagnacht rond half twee brand gesticht. De voordeur van de woning raakte beschadigd, maar er raakte niemand gewond. De politie doet donderdag onderzoek in de buurt.

De bewoner, een 68-jarige vrouw, schrok wakker van een harde knal. Het ging waarschijnlijk om vuurwerk. Buurtbewoner Ger Zonneveld hoorde de klap ook. Hij keek naar de overkant en zag door de gordijnen een grote vuurbal.

Het getroffen huis (foto: Rochelle Moes).

"Het was niet normaal zo’n harde klap", vertelt Ger. "Ik belde meteen de overbuurvrouw op. Het was niet zomaar een rotje, maar gewoon een aanslag." De deur is donderdag nog steeds zwart van de roet. "De dame van 68, die ken ik goed. Ze is een rustige lieve vrouw. Misschien hebben ze het adres verkeerd of zo. Ik ben wel bang dat het straks ook bij mij gebeurt. Ik ben ook op leeftijd", aldus Ger.

"Er gebeurt hier nooit wat, dus ik kijk er echt van op."