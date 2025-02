Laatste woord Gillis tijdens rechtszaak: 'Ik lijk wel een zware crimineel'

Peter Gillis (62) stond donderdag nog één keer voor de rechter voordat hij over een aantal maanden hoort of én hoelang hij de cel in moet vanwege grootschalige belastingfraude. Gillis mocht het laatste woord voeren voor de rechter: “Ik lijk wel een zware crimineel in plaats van iemand die zijn administratie niet helemaal op orde heeft”.

In januari stonden Gillis en zijn dochter al drie dagen voor de rechter. Donderdag was voor het eerst de 59-jarige ex-vrouw van Peter Gillis in de rechtbank in Den Bosch, ze hoorde een taakstraf van 180 uur tegen zich eisen. Waar gaat het over?

Peter Gillis hangt een gevangenisstraf boven het hoofd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet hij, als het aan justitie ligt, met zijn Oostappen Groep bijna 600.000 euro betalen en mag hij twee jaar niet meer ondernemen. “Mocht u mij schuldig achten, wil ik u vragen om mij geen straf op te leggen”, reageert Gillis daarop. “Ik ben al genoeg gestraft. Ik en mijn bedrijf hebben in Nederland geen toekomst meer.” LEES OOK: Peter Gillis: 'Ik ben wel klaar in Nederland'

Het OM verdenkt de campingbaas en realityster van grootschalige belastingfraude. Het gaat volgens justitie onder andere om zwarte verhuur, het vernietigen van administratie en het niet doen van belastingaangifte. Iets wat aan het licht kwam bij een inval van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in mei 2019. Gillis aan het woord

“Ik ben blij dat ik eindelijk mijn kant van het verhaal heb kunnen vertellen”, zegt Gillis in zijn laatste woord. “Het is allemaal niet zo zwart-wit als het OM u doet geloven. Bijna al mijn parken zijn gesloten en er liggen tientallen miljoen euro’s boetes. Ik wil een eerlijk proces, waarin eerlijke en onafhankelijke rechters kijken naar de stukken die er zijn en niet alleen naar de onderbuik van het OM.” Hij vervolgt: “Ik moet kosten wat het kost een strafblad krijgen. De gemeenten hebben kilo’s boter op hun kop, ze hebben zelf de mensen in de sociale verhuur bij mij gevestigd. Ik lijk wel een zware crimineel in plaats van iemand die zijn administratie niet helemaal op orde heeft.” Partijdigheid

Ook de advocaten kwamen nog één keer aan het woord. Er is volgens zijn advocaat een hetze gaande tegen Peter Gillis, een hetze van onder andere de belastingdienst, Openbaar Ministerie en gemeenten. “Het gaat allemaal om onderbuikgevoelens. Het enige doel van het onderzoek tegen Gillis was het bezorgen van een strafblad”, zegt advocaat Mark Hendriks. Controles mogen niet ingezet worden als opsporingsmiddel, stelt de advocaat van Gillis. En dat is volgens hem jarenlang wel gedaan en dat is onrechtmatig. Volgens het OM is het proces juist verlopen en zouden daarom alle bewijzen meegenomen mogen worden in de rechtszaak. Dochter en ex-vrouw

En ook de rechter wordt beschuldigd van partijdigheid, omdat er al een mogelijke datum voor de uitspraak naar buiten is gebracht. “Dit pik ik niet, dat wil ik niet nog eens horen”, zegt de rechter hoorbaar boos. “Er is inderdaad een datum genoemd als voorziene datum. Met potlood, omdat de rechtbank een drukke agenda heeft. Dat betekent niet dat als er meer onderzoek nodig is, we niet kunnen uitstellen.”

