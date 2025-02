Gemeente had zorgverlener niet mogen uitsluiten, aanbesteding moet over

De gemeente Tilburg heeft niet eerlijk gehandeld bij de aanbesteding van de thuiszorg en moet deze overdoen. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Eerder wilde de gemeente geen nieuw contract aangaan met Actief Zorg, een van de grootste thuiszorgaanbieders in Tilburg. Het leidde tot een rechtszaak.

Op 11 september vorig jaar gaf Tilburg, na een aanbestedingsprocedure, acht bedrijven voorlopig de opdracht voor de thuiszorg die vanaf 1 januari dit jaar zou ingaan. Actief Zorg had de opdracht in eerste instantie gekregen, maar de gemeente trok de gunning terug.

De gemeente zag reden om Actief Zorg uit te sluiten, omdat er zorgen waren over de financiële situatie van de zorgverlener. In een gesprek met Actief Zorg zijn daarover afspraken gemaakt. Die kwamen erop neer dat Actief Zorg de kans zou krijgen om aan te tonen dat er geen twijfels meer zijn over de financiële situatie en dus de zorg in Tilburg kan voortzetten.

Afspraken geschonden

De rechter vindt dat de gemeente hiermee de indruk heeft gewekt dat niet de gebruikelijke aanbestedingseisen, maar de gemaakte afspraken leidend zouden zijn. En dat had de gemeente volgens de rechter niet mogen doen. Dat de gemeente ook nog eens terug is gekomen op de gemaakte afspraken, vindt de rechtbank 'in strijd met het vertrouwensbeginsel van behoorlijk bestuur'.

Ook wilde de gemeente Actief Zorg uitsluiten, omdat de organisatie door contact te zoeken met wethouders van de gemeente het contactverbod heeft geschonden dat tijdens de aanbesteding geldt. De rechter deelt die mening niet, omdat Actief Zorg niet de bedoeling had om invloed uit te oefenen op de aanbesteding.

Grote gevolgen voor thuiszorg

Deze uitspraak heeft veel gevolgen voor de zorg in Tilburg. Actief Zorg levert op dit moment zo’n 45 procent van de huishoudelijke hulp in de stad. Veel cliënten en medewerkers zijn afhankelijk van hun diensten en de onzekerheid rondom de aanbesteding heeft voor veel onrust gezorgd.

De gemeente heeft eerder erkend dat er geen duidelijk plan was voor de situatie als Actief Zorg niet meer zou deelnemen aan de aanbesteding. Dat maakt de zaak extra urgent, vooral voor inwoners van Tilburg die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp.

Tilburg moet nu een nieuwe aanbesteding organiseren, waar andere zorgaanbieders zich ook voor kunnen inschrijven. Dit betekent dat de onzekerheid voor cliënten en medewerkers in Tilburg voorlopig nog niet voorbij is. Het huidige contract met Actief Zorg loopt in ieder geval tot 31 mei 2025.

