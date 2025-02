Hoe NAC-trainer Hoefkens rustig blijft tussen alle emoties rond de club

Laat in Breda de naam Carl Hoefkens vallen en de meeste NAC-supporters krijgen een twinkeling in de ogen. De Belgische trainer verraste dit seizoen vriend en vijand al met zijn tactische ingevingen en staat met NAC op een verdienstelijke tiende plek. Hoefkens is de realist binnen het emotionele web rond de Bredase voetbalclub. Zelfs na een 5-0 nederlaag tegen RKC.

Het maakt de trainer in Breda en omstreken ontzettend populair. Mede ook omdat in 90 procent van de gevallen zijn tactische ideeën succes hebben. "Maar dat moeten we ook niet groter maken dan het is. Natuurlijk merk je dat supporters positief over je spreken, maar volgens mij was dat na zondag ook weer anders", lacht Hoefkens.

Hoefkens noemt de zware nederlaag van zondag een incident en vindt juist dat zijn ploeg heel het seizoen competitief is geweest. "Dat we soms 'patat' zouden krijgen weet ook iedereen, maar bijna elke ploeg is na een wedstrijd tegen ons van het veld gestapt met een gevoel van 'wow, dit was moeilijk'."

De oefenmeester vindt het veel belangrijker dat intern iedereen rustig blijft. "Als we in het linkerrijtje staan, gaan we niet ineens praten over Europees voetbal. En als we nu drie keer op rij niet winnen, raken we ook niet in paniek. We gaan de lijn die we ingezet hebben nooit veranderen."

Binnen in de trainerskamer van Hoefkens hangt niet voor niks de quote 'het seizoen is een marathon geen sprint'. "En dat een fan het allerhoogste wil bereiken heb ik alle begrip voor, maar wij moeten vooral niet te snel willen gaan. Natuurlijk gaan we hopelijk op de lange termijn andere ambities hebben, maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen."