Dit dorp gaat tijdens spits op slot voor verkeer dat er niet hoeft te zijn

Prinsenbeek gooit binnenkort tijdens de ochtend- en avondspits de toegangswegen tot het dorp op slot voor doorgaand verkeer. Het gaat om een proef van de gemeente Breda om de verkeersdrukte aan te pakken. Hoef je niet in het dorp te zijn, dan mag je er ook niet in.

Uit een verkeersonderzoek blijkt dat ongeveer de helft van al het verkeer dat door het dorp rijdt, daar niet hoeft te zijn. En dat moet afgelopen zijn, vindt de gemeente. Het komende half jaar gaat de gemeente testen of zogenoemde spitssluitingen van meerdere toegangswegen daar verandering in brengt.

De aanpak van de verkeersdrukte moet ervoor zorgen dat er meer woningen gebouwd kunnen worden. Nieuwe huizen zorgen logischerwijs voor meer verkeer van inwoners en dat kan het dorp er nu niet bij hebben.

Sluipverkeer

Prinsenbeek ligt aan de snelweg A16, tussen de knooppunten Zonzeel en Princeville. Staat het verkeer ergens rond die wegen vast, dan kiezen automobilisten vaak voor een rit door het dorp. Ook verkeer tussen Zevenbergen/Etten-Leur en Breda ziet het dorp als een makkelijke of kortere route dan het nemen van de snelweg.

De wegen worden overigens tijdens de spits niet fysiek afgesloten. Camera's bij de toegangswegen gaan de kentekens van passanten registreren. Inwoners van Prinsenbeek zullen een ontheffing krijgen om hun dorp wel gewoon in- en uit te mogen blijven rijden. Of sluipverkeer meteen een boete krijgt, is nog niet bekend. De gemeente moet het plan daarvoor nog verder uitwerken.

Woningbouw

De spitssluitingen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar ingevoerd. Als die blijken te werken, blijven de camera's staan. De gemeente wil ook gaan kijken hoe de bereikbaarheid van Prinsenbeek met de fiets en het openbaar vervoer ook kan worden verbeterd.